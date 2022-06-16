Москва, , 10:01 — REGNUM В настоящее время и в обозримой перспективе встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом вряд ли возможна. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела — это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом представитель Кремля уточнил, что такие тенденции тогда сменяются достаточно быстро и добавил, что в этом вопросе все зависит от того, как будет развиваться ситуация.

«Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния.