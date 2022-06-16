Владивосток, , 10:00 — REGNUM В Пермском крае коллекторскую организацию привлекли к административной ответственности за анонимные угрозы в адрес должника, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Штраф Fas.gov.ru

Пермяк пожаловался судебным приставам на то, что на телефон приходят анонимные СМС с угрозами и оскорблениями. Долг мужчины перед микрокредитной организаций составлял 45 тыс. рублей.

Юридическое лицо использовало противозаконные методы для возврата задолженности. Было возбуждено административное производство. Компанию оштрафовали на 150 тыс. рублей.