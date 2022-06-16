Рязань, , 10:00 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбуждено по факту смерти женщины в результате падения на неё ветки дерева у детского сада в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Дело Kavtoday.ru

Следователи установили, что с 2017 года должностные лица дошкольного учреждения не проводили работы по уходу за зелёными насаждениями на территории сада. Именно это 3 июня привело к падению ветки от сильного порыва ветра и повлекло по неосторожности смерть жительницы города, проходящей мимо.

Надлежащий контроль не был установлен и со стороны городских управлений благоустройства и образования и молодёжной политики. В связи с этим в адрес главы администрации Рязани направлено представление, а также предложение провести проверку состояния зелёных насаждений города и принять исчерпывающие меры к исключению подобных фактов впредь.

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