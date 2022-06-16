Париж, 16 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осуждает «электоральный скрытый мотив» в поездке президента Эммануэля Макрона на Украину, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Меня не шокирует, что Эммануэль Макрон едет в Киев, что, возможно, вызывает сомнения, что он решил поехать туда за три дня до выборов в законодательные органы», — объясняет Марин Ле Пен.

«Эммануэль Макрон сделал выбор, который он мог сделать десять дней назад», — сожалеет Марин Ле Пен, говоря об «электоральном скрытом мотиве».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Румынию и Молдову сел на поезд, чтобы добраться до столицы Украины.