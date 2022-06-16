Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился 15 июня с министром торговли США Джиной Раймондо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе встречи представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере полупроводников, стабильность цепочек поставок и экономическую инициативу США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также сошлись во мнении о необходимости проведения переговоров в формате «2+2» между министрами иностранных дел и торговли двух стран.

«В рамках всеобъемлющего стратегического союза Сеул и Вашингтон продолжат консультации на уровне министров в целях обеспечения сотрудничества по цепочкам поставок в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Пак Чин в ходе встречи с журналистами.