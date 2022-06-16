Омск, , 09:57 — REGNUM Житель Омска, похитивший у пожилой женщины более 100 тысяч рублей, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в прокуратуре Омской области.

Мошенничество (сс) sajinka2

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 21-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»).

По версии следствия, омич вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы похищать деньги у пенсионеров. Выполняя отведенную ему роль, мужчина позвонил женщине 1937 года рождения. Он заявил, что её внук стал виновником автомобильной аварии, и теперь ему нужны деньги для компенсации причинённого пострадавшему вреда. По информации ведомства, эта информация была ложной, злоумышленник обманул омичку.

Женщина рассказала, где она живёт. Злоумышленник приехал к ней домой и обманным путём забрал у неё 107 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Омич полностью признал вину и возместил причинённый материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Оренбурга стала жертвой мошенника и лишилась почти 3 млн рублей.

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