* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США, считает, что альтернативой талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является поддержка фронтов сопротивления в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сказал, что республиканцы победят на следующих президентских выборах в США и что кандидат от его партии поддержит «более серьёзное» сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после своей победы.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне 15 июня, Болтон в ответ на вопрос корреспондента Afghanistan International заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической группировкой и что его правительство не должно быть признано.

По словам Болтона, Соединённым Штатам следует призвать западные страны не признавать эту группировку.

В период президентства Дональда Трампа Джон Болтон был ключевым членом Совета национальной безопасности США. Ранее он заявлял, что «у фронта сопротивления есть сторонники в Конгрессе США».

Бывший советник президента США назвал прогресс в военной составляющей сопротивления в Афганистане «обнадёживающим» и призвал оказать большую поддержку силам афганского сопротивления.