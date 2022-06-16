Ташлинский район, Оренбургская область, , 09:54 — REGNUM В Оренбургской области житель Ташлинского осуждён за убийство брата, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Argumenti.ru

По данным судебной инстанции, в ночь на 20 ноября 2021 года мужчины употребляли алкоголь. Злоумышленник нанёс двоюродному брату повреждения, от которых тот скончался.

Оренбуржец приговорён к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.