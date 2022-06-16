Ереван, , 09:53 — REGNUM На КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии, вскоре должен начать работать новый пункт пропуска. Об этом на заседании парламента Армении сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

Верхний Ларс © Sputnik

Грузовики, которые идут через Грузию из Армении в Россию и обратно, в последние месяцы подолгу простаивают на грузинско-российской границе из-за выросшего потока. И это несмотря на то, что «Верхний Ларс» при расчётной пропускной способности 400 машин в сутки обслуживает за сутки 700 грузовиков.

«Кажется, есть договоренность, в ближайшее время будет установлен дополнительный пункт с российской стороны, чуть поодаль от КПП, который в течение дня может обслужить 170 — 200 автомобилей», — сказал Саносян.

Он отметил, что для грузовиков из стран Евразийского экономического союза будут определённые преференции.

Напомним, между Арменией и Россией действует единственный сухопутный маршрут — через Грузию. После того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, нагрузка на «Верхний Ларс» резко выросла из-за выросшего потока грузовиков, идущих из Турции.