Ростов-на-Дону, 16 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области коты породы мейн-кун в течение нескольких дней питались телом умершей женщины. От чего скончалась хозяйка, пока неизвестно.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Кот породы мейн-кун

О трагедии стало известно от волонтёров ростовского приюта «КОТЭдж». По их словам, в квартире проживали более 20 котов породы мейн-кун. Домашние животные не проходили вакцинацию, их не проверяли на наличие каких-либо болезней.

«И однажды случилось то, что когда-то случается с каждым — женщина умерла. А 20 с лишним мейн-кунов остались с ней в запертой квартире. Сколько они там просидели с [умершей хозяйкой], только высшим силам известно. Что ели — понятно, да? Её и ели», — пишут волонтёры.

Питомцев забрали волонтёры. Они истощены и находятся в тяжёлом состоянии. Ростовчан просят откликнуться и помочь котам обрести новых хозяев.