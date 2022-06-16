Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM В результате развития отношений Индии со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) возможно будет развивать децентрализованную глобализацию, а также создавать устойчивые цепочки поставок. Об этом 16 июня заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар в ходе церемонии открытия специальной встречи глав МИД Индии и стран АСЕАН в Нью-Дели.

Субраманьям Джайшанкар mfarussia

«Более тесная связь Индии и АСЕАН будет способствовать продвижению децентрализованной глобализации и созданию устойчивых и надежных цепочек поставок, в которых так нуждается международное сообщество», — сказал он, выступление Джайшанкара транслировалось в канале МИД Индии на одном из видеохостингов.

При этом глава МИД Индии уточнил, что его радует, что эта встреча впервые за последнее время проходит в очном формате и отметил, что пандемия COVID-19 еще не полностью завершилась и нужно еще многое сделать для восстановления экономики после нее.

«Этот путь стал еще более трудным из-за геополитических встречных ветров, с которыми мы сталкиваемся из-за событий на Украине и их влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, а также цен на удобрения и товары, а также сбоев в логистике и цепочке поставок», — добавил Джайшанкар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви-2» (Prithvi II) успешно осуществила Индия.