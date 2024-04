Вашингтон, 16 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Шведская компания Avalanche Studios может работать над игрой в жанре «рогалика» (roguelike — в таких играх обычно присутствует процедурная генерация уровней, а у персонажа есть только одна жизнь на одно прохождение). Об этом 16 июня сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Как сообщает инсайдер Шон Вебер (Shaun Weber), проект называется Ravenbound: Tales of Avalt. По имеющейся у него информации, это будет фэнтезийный «рогалик» от третьего лица, в котором геймеру предложат играть за одного из трёх персонажей. Герои будут представлять собой что-то вроде «сосудов». В игре также будет присутствовать механика, схожая с той, что имеет место в Assassin’s Creed Origins: герой сможет превращаться в ворона, чтобы с высоты птичьего полёта оценить силы врагов.

Напомним, геймеры знают Avalanche Studios по играм серии Just Cause и проектам Mad Max и Generation Zero. Последняя игра студии RAGE 2 вышла 14 мая 2019 года, компания разрабатывала её совместно с id Software.