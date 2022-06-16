Симферополь, 16 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Симферополь» продлён до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта 16 июня.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 24 июня 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Помимо крымского аэропорта, под ограничение, введённое Росавиацией, попали ещё десять аэропортов юга и центра России.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов для 11 аэропортов центра и юга России, в том числе для аэропорта Симферополя, был введён с 24 февраля. Чтобы компенсировать отсутствие авиасообщения и минимизировать сокращение турпотока, беспрецедентно увеличено количество поездов в Крым из других российских регионов.