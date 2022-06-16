Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Также увеличилось количество заболевших иксодовым клещевым боррелиозом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Танцующий лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства (на 15 июня), с начала марта в регионе зарегистрировано 644 случая присасывания клещей, в том числе в Ульяновске — 397. В числе пострадавших от укусов клещей — 179 детей (27,8%).

В управлении отмечают, что зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в то время как двумя неделями ранее было двое. Заболевших клещевым вирусным энцефалитом нет.

Для профилактики получили противоклещевой иммуноглобулин 310 человек, включая 122 детей. От клещевого вирусного энцефалита привились 3250 человек, в том числе 3012 детей.

В лаборатории исследованы 719 клещей, снятых с людей: у 17 паразитов выявлен ДНК боррелий, у одного — вирусный энцефалит.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 июня в Ульяновской области пострадали от укусов клещей 569 человек, а клещевой боррелиоз выявили у двух жителей.