Ульяновск, 16 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Также увеличилось количество заболевших иксодовым клещевым боррелиозом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

По оперативной информации ведомства (на 15 июня), с начала марта в регионе зарегистрировано 644 случая присасывания клещей, в том числе в Ульяновске — 397. В числе пострадавших от укусов клещей — 179 детей (27,8%).

В управлении отмечают, что зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в то время как двумя неделями ранее было двое. Заболевших клещевым вирусным энцефалитом нет.

Для профилактики получили противоклещевой иммуноглобулин 310 человек, включая 122 детей. От клещевого вирусного энцефалита привились 3250 человек, в том числе 3012 детей.

В лаборатории исследованы 719 клещей, снятых с людей: у 17 паразитов выявлен ДНК боррелий, у одного — вирусный энцефалит.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 июня в Ульяновской области пострадали от укусов клещей 569 человек, а клещевой боррелиоз выявили у двух жителей.