Донецк, 16 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. За последние сутки в результате украинских обстрелов погиб один мирный житель. Об этом 16 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики со ссылкой на МЧС ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что за период с 8:00 15 июня до 8:00 16 июня погиб один человек, ещё трое получили ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике при обстрелах ВСУ за сутки погибли восемь человек.