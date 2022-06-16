Владивосток, , 09:49 — REGNUM Премьера фильма «Бэтмен» состоится в столице Приморья не смотря на санкционный запрет. Требования законодательства при показе будут соблюдены, сообщило ИА PrimaMedia.

Бэтмен

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Показ намерены провести на основании ранее заключённых договорённостей. После премьеры кинотеатры Владивостока предоставят всю необходимую отчётность и заплатят за прокат.

Выход фильма на большой экран в столице Приморья запланирован на 16 июня. Его можно будет посмотреть в четырёх городских кинотеатрах.

Как сообщало ИА REGNUM, кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза стал лидером по просмотрам на пиратских сайтах в апреле 2022 года. Релиз фильма в России должен был состояться 2 марта 2022 года, однако из-за начавшейся спецоперации на Украине был отменён.