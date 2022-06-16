Оренбург, 16 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области отменили около 2,5 тысячи федеральных и региональных проверок в отношении представителей бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Плановые и внеплановые проверки отменены после введения в марте 2022 года моратория, объявленного правительством России. Это разгрузит бизнес и снизит административное давление.

Власти Оренбуржья сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы предпринимателей. В частности, предусмотрены налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса. Реализуются проекты по стимулированию деловой и инвестиционной активности, госзакупок, а также меры поддержки бизнеса и рынка труда.