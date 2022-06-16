Уфа, 16 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БАССР, отличник здравоохранения СССР Мавлютова Мунавара Габдракиповна. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

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Сообщается, что Мунавара Габдракиповна много лет заведовала кафедрой детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета, подготовила не одно поколение детских педиатров и хирургов. Под её руководством были открыты детские хирургические отделения Республиканской детской клинической больницы, городской больницы №17 Уфы, медицинских учреждений Октябрьского, Стерлитамака, Салавата, а также создавались Башкирский центр детской хирургии на базе РДКБ и межрайонные центры.

«70 лет трудового стажа в здравоохранении и науке увенчались публикацией более 170 научных работ и 60 разработанными и внедренными в практику методами диагностики и лечения хирургических заболеваний у детей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что прощание с Мунаварой Габдракиповной состоится 16 июня в 14:00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина 54/1 кв.11.