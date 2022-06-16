Ярославль, , 09:45 — REGNUM Обязанности мэра Ярославля в настоящий момент исполняет заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Гаврилов city-yaroslavl.ru

В этом качестве Гаврилов подписывает постановления мэрии и другие документы, подписывать которые может только глава города. Также как и. о. мэра Гаврилов отчитывался перед депутатами муниципалитета 15 июня.

Неделей ранее обязанности мэра исполнял другой зам — по вопросам градостроительства Александр Черневский. А до него — по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов.

Ярославцы уже шутят, что заместители мэра могут работать главой города один день в неделю — заместителей у мэра как раз семь.

Судя по всему, на следующей неделе власть снова сменится — Илья Мотовилов должен выйти из отпуска. Вопрос, надолго ли?

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