Ярославль, 16 июня 2022, 09:45 — REGNUM Обязанности мэра Ярославля в настоящий момент исполняет заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В этом качестве Гаврилов подписывает постановления мэрии и другие документы, подписывать которые может только глава города. Также как и. о. мэра Гаврилов отчитывался перед депутатами муниципалитета 15 июня.
Неделей ранее обязанности мэра исполнял другой зам — по вопросам градостроительства Александр Черневский. А до него — по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов.
Ярославцы уже шутят, что заместители мэра могут работать главой города один день в неделю — заместителей у мэра как раз семь.
Судя по всему, на следующей неделе власть снова сменится — Илья Мотовилов должен выйти из отпуска. Вопрос, надолго ли?
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