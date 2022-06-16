Анапа, Краснодарский край, 16 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Землетрясение зафиксировано в Чёрном море в районе Анапы утром 16 июня, обошлось без жертв и разрушений.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Толчки были зафиксированы сейсмостанцией Анапы в 06:60, эпицентр находился в Чёрном море на глубине 10 километров, в 50 километрах от берега Анапы. Магнитуда землятресения составила 4. Жертв и разрушений в городе нет, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Сочи.