Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Госдепартамент США напомнил американским гражданам о рекомендации не посещать Украину после сообщений о пленённых под Харьковом бывших военных. Это подтвердил ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Здание Госдепартамента США (сс) AgnosticPreachersKid

Ранее СМИ сообщили о двух гражданах США, которые «помогали» украинским националистам и попали в плен к российским военным. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в ведомстве об этом знают, но не дают иных комментариев по соображениям конфиденциальности.

«Гражданам США не следует совершать поездки на Украину в связи с активной фазой вооруженного конфликта», — напомнил дипломат и призвал американцев, которые находятся на Украине, немедленно покинуть страну, если это безопасно.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что власти США следят за сообщениями о пленённых американцах. Он не стал подтверждать достоверность этих сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные, предположительно, взяли в плен в районе Харькова двух бывших военнослужащих США, 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна.

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