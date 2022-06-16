Красноярск, , 09:41 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 16 июня действует 15 лесных пожаров на площади 250 га — в Богучанском, Енисейском, Емельяновском, Ермаковском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар skeezy

По данным минлесхоза, огнеборцы уже остановили распространение огня на площади 189 га. В тушении принимают участие 229 человек, задействовано девять единиц техники: «Угрозы населённым пунктам нет».

За прошедшие сутки в лесах края потушили пять пожаров на площади 22 га. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, леса региона патрулируют мобильные группы.

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