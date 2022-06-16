Ярославль, 16 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле с 20 июня начнётся ремонт на улице Первомайской в центральной части города. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Улица Первомайская в Ярославле

Работать подрядчик — «Рыбинское УМСР » — будет в три этапа. На первом будет отремонтирован участок от Красной площади до памятника Некрасову. Жителей уже предупредили, что на время ремонта будет ограничиваться движение как машин, так и пешеходов.

Привести улицу в порядок должны за 4 месяца.