Сахалинская область, 16 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Поронайском районе Сахалинской области недалеко от железной дороги найдено тело женщины. Устанавливаются причины её смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

U.S. Geological Survey Рельсы

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Труп был обнаружен рядом с переездом на станции Буюклы. Женщине было 78 лет. Её тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выявления причин смерти.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в городе Свободный Амурской области на скамейке обнаружили безжизненное тело. Человек оказался мёртвым, ведётся следствие.