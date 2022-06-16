Прага, 16 июня 2022, 09:40 — REGNUM За последнюю неделю цены на топливо на чешских автозаправочных станциях (АЗС) существенно выросли, достигнув 15 июня своего исторического максимума. Об этом 16 июня сообщает компания CCS, которая ежедневно собирает с 2005 года данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС страны.

Цены на бензин
Цены на бензин
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что за неделю цена на один литр бензина на АЗС Чехии увеличилась на 1,14 кроны, составив в среднем 47,69 кроны (около $2,2). При этом литр дизельного топлива вырос в цене за это же время на 1,17 кроны и теперь в среднем стоит 46,94 кроны (примерно $2).

При этом уточняется, что в это же время в 2021 году средняя цена бензина была почти на 17 крон (около $0,7 по курсу того времени) ниже, а средняя цена на литр дизельного топлива — на 20,6 кроны (примерно $0,9) дешевле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией.