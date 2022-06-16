Прага, 16 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За последнюю неделю цены на топливо на чешских автозаправочных станциях (АЗС) существенно выросли, достигнув 15 июня своего исторического максимума. Об этом 16 июня сообщает компания CCS, которая ежедневно собирает с 2005 года данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Отмечается, что за неделю цена на один литр бензина на АЗС Чехии увеличилась на 1,14 кроны, составив в среднем 47,69 кроны (около $2,2). При этом литр дизельного топлива вырос в цене за это же время на 1,17 кроны и теперь в среднем стоит 46,94 кроны (примерно $2).

При этом уточняется, что в это же время в 2021 году средняя цена бензина была почти на 17 крон (около $0,7 по курсу того времени) ниже, а средняя цена на литр дизельного топлива — на 20,6 кроны (примерно $0,9) дешевле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией.