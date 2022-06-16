Посёлок Усть-Уда, Иркутская область, 16 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 16 июня известило о проведении доследственной проверки по факту происшествия на Братском водохранилище.

МЧС На Братском водохранилище

Предварительно установлено, что 14 июня четверо местных жителей на моторной лодке находились на рыбалке в районе с. Аталанка Усть-Удинского района. Затем рыбаки уплыли по Братскому водохранилищу, где их лодка перевернулась. Двоим мужчинам удалось спастись, остальные — 20 летний молодой человек и его 28-летний товарищ до настоящего времени не обнаружены.

На месте происшествия работают спасатели. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные инспекторы по маломерным судам обследуют на катере водохранилище.

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