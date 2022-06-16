Грозный, 16 июня 2022, 09:39 — REGNUM В Чечне возводится новая мечеть на 4400 верующих. Она будет построена на проспекте Мухаммеда Али в городе Грозном. Её минареты будут названы в честь соратников первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего вместе с ним во время теракта 9 мая на стадионе в Грозном. Об этом сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров, посетивший с инспекцией место строительства и отметивший, что эта мечеть особо значима для него.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чечне к осени 2021 года было построено 1309 мечетей. Об этом сообщал в сентябре 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров. Около 50 из них были открыты в прошлом году.