Грозный, , 09:39 — REGNUM В Чечне возводится новая мечеть на 4400 верующих. Она будет построена на проспекте Мухаммеда Али в городе Грозном. Её минареты будут названы в честь соратников первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего вместе с ним во время теракта 9 мая на стадионе в Грозном. Об этом сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров, посетивший с инспекцией место строительства и отметивший, что эта мечеть особо значима для него.

Мечеть Justcor.com

«Я побывал на проспекте Мухаммеда Али. Здесь вскоре появится крупная мечеть на 4400 человек. Эта мечеть для меня по-особому значима, поскольку вокруг неё будут возвышаться пять минаретов, названных в честь выдающихся сыновей нашего народа — Юсупа, Рамзана, Хасайна, Алхазура и Абубакара . Они были близкими соратниками моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова и ушли в праведный мир в результате очередного подлого действия террористов — вероломного покушения на Ахмата-Хаджи», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чечне к осени 2021 года было построено 1309 мечетей. Об этом сообщал в сентябре 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров. Около 50 из них были открыты в прошлом году.