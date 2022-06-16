Москва, 16 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Кардинально изменившийся курс России на технологический суверенитет стимулирует рост проприетарных IT-решений для всех сфер экономки и особенно для стратегически важных для нашей страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Совета по цифровой экономике Совета Федерации, Экспертного совета по импортозамещению в IT Госдумы РФ Надежда Сурова.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Массовая приостановка деятельности иностранных вендоров в России и санкционное давление наряду с многолетними KPI на внедрение отечественных решений в государственном управлении, производстве.

Бизнесе не только обеспечивают платежеспособный спрос на российское ПО, но и нацеливают на создание и тиражирование проприетарного софта, на которое в этом случае целесообразно предусмотреть «принудительное лицензирование» как регуляторный механизм, обеспечивающий в том числе доступ к мерам государственной поддержке (например, возмещение вендорам 50% стоимости используемых лицензий (оператор — Российский фонд развития информационных технологий).

Гражданский кодекс РФ уже содержит статьи о принудительном лицензировании: так, согласно ст. 1239 ГК РФ суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении ему на определенных условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

В силу этой нормы принудительное лицензирование возможно, когда объект интеллектуальной собственности не используется патентообладателем в течение длительного времени, что приводит к недостаточному предложению товара на рынке.

Согласно ст. 1360 ГК правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Важно, в случае введения принудительного лицензирования дать четкую характеристику условия для ее применимости, так возможно — когда в установленном порядке вводятся военное положение, чрезвычайное положение, принимаются меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Иными словами, в случаях, когда введены особые правовые режимы. могут использоваться экстраординарные меры.

Также ГК РФ содержит ст. 1359, которая устанавливает круг действий, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение. Согласно п. 3 данной статьи нарушением не является использование изобретения при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации», — пояснила эксперт.

Читайте также: Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция