Тюмень, , 09:38 — REGNUM В Тюменской области утром 16 июня разбился легкомоторный частный самолёт. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На месте падения самолёта Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сигнал об авиапроисшествии поступил в дежурную часть в 9:37 (07:37 мск). Произошло падение частного легкомоторного одноместного самолёта, вылетевшего с аэродрома «Пустошкино» Ялуторовска.

Сотрудники МЧС первыми прибыли на место падения воздушного судна. Они провели деблокирование пилота из корпуса и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Уральской транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая на водную гладь озера Мергень совершил жёсткую посадку самолёт амфибия СК-12 «Орион» с двумя мужчинами на борту. Оба они получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени возбуждено дело по факту жёсткой посадки самолёта-амфибии