Луганск, , 09:38 — REGNUM Число погибших мирных жителей в результате обстрелов украинскими боевиками ЛНР 15 июня из реактивных систем залпового огня увеличилось до семи. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что в Стаханове погибли пять мирных жителей, среди них — два несовершеннолетних. Еще 15 человек получили ранения, в том числе один ребёнок.

В Криничном погибли два человека, один получил ранения. В населённом пункте Троицкое в результате обстрела ранен один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 июня в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали посёлок Минеральное и город Ясиноватая.

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