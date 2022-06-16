Турочакский район, Алтай, 16 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай вынесен приговор по делу о даче взяток директору лесничества. В совершении преступления обвиняли 47-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в декабре 2020 и 2021 годах обвиняемый, желая обогатиться за счёт продажи новогодней ели, передал чиновнику 200 тыс. рублей за заключение ряда договоров купли-продажи деревьев с подставными лицами. Ели заготавливались на территории Ушпинского участкового лесничества.

«Исходя из достигнутой преступной договоренности в указанный период времени директор лесничества самостоятельно выписывал на имя подставных лесозаготовителей квитанции формы ЛП-10 на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки до покупателей», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину. В итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 1,8 млн рублей. Кроме того, мужчина на три года лишён права заниматься лесозаготовкой. Дело против директора лесничества также завершено и направлено прокурору.