Москва, , 09:36 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече в Москве обсудили развитие связей и отношений между двумя государствами. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Развиваем наши отношения во всех без исключения областях: это и интенсивный политический диалог, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические связи, инвестиции, гуманитарные, культурные отношения. Действует целый ряд структур, обеспечивающих развитие этих связей», — сказал в ходе встречи Лавров.

Он подчеркнул, что Москва гарантирует безопасность Южной Осетии, а также сотрудничает с Цхинвалом по линии правоохранительных органов. Российский министр также отметил, что товарооборот между РФ и РЮО в 2021 году вырос на 50%.

Гаглоев в свою очередь от лица жителей Южной Осетии выразил благодарность руководству России и лично Лаврову за укрепление двухсторонних отношений между государствами. Он также высоко оценил помощь Российской армии, когда в 2008 году на республику напала Грузия.