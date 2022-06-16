Калуга, 16 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Калужская и Белгородская области вместе ускорят IT-ликбез в регионах. Об этом 16 июня сообщил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Подписание соглашения между Калужской и Белгородской областями

«Вместе с Вячеславом Гладковым подписали соответствующее соглашение. Начали работу еще в прошлом году и присоединились к проекту «Цифровое ГТО». Белгородские коллеги помогли запустить обучение школьников на базе IT-куба в школе №13 в Калуге. Больше 1700 наших школьников прошли тестирование цифровых навыков. Новое соглашение расширяет возможности для взаимодействия и обмена опытом. В августе в детском лагере «Сокол» проведем образовательную IT-смену. От каждой области — по 100 детей. Тогда же, кстати, в Калуге будет работать форум «Цифровая эволюция» (решение было принято на прошлом ПМЭФ). Объединим площадки, и дети смогут познакомиться с теми, от кого сегодня напрямую зависит развитие «цифры» в стране», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 соглашений с отечественными компаниями и компанией с сингапурским капиталом на 70 миллиардов рублей планирует заключить в рамках юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума Калужская область.