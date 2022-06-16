Пермь, 16 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Банк «Финансовая корпорация «Открытие» требует от депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова (фракция «Единая Россия») погасить крупную задолженность по кредиту, сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Истец предлагает обратить взыскание и выставить на торги по начальной цене 8,02 млн рублей квартиру депутата в центре Перми. Недвижимость площадью 154,2 кв. метра является залогом по договору.

В суде огласили, что основной долг оценен в 4,9 млн руб., проценты — в 463 тыс. руб., неустойка — в 30 тыс. руб. Кроме того, банк просит возместить расходы на госпошлину в 41,6 тыс. руб.

Представитель истца проинформировал, что в досудебном порядке ситуацию уладить не удалось. Скриванов не идёт на контакт.