* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 16 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Гор сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похищают людей и занимаются вымогательством. Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили Айнуддина, бывшего главу апелляционного суда Гора, и освободили его за выкуп.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Источники также сообщают, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили нескольких судей, врачей и обменщиков валюты и отпустили их после получения денег.

Собеседники издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежемесячно взимают определённую сумму денег с похищенных ранее лиц. Радикалы также вымогают деньги у частных компаний, обменщиков валюты, судей, врачей и людей, считавшихся состоятельными при республике. Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили их, что им грозят большие штрафы, если они поднимут этот вопрос в СМИ.

Большинство деятелей предыдущего правительства покинули Гор, опасаясь поборов и арестов. Тем, кто останется, грозит серьёзная опасность.