Посёлок Усть-Уда, Иркутская область, 16 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 16 июня известило о поисках двоих мужчин, пропавших на Братском водохранилище в Усть-Удинском районе.

МЧС Поиски людей на Братском водохранилище

Накануне, 15 июня, лодка с четырьмя мужчинами на борту перевернулась на водохранилище в районе 10 километров от населенного пункта Аталанка. Двое из них — 2002 и 1994 года рождения — не смогли добраться до берега. Двое других спаслись и, дойдя до населенного пункта, сообщили о случившемся. Государственные инспекторы по маломерным судам обследуют на катере водохранилище. Спасатели ведут водолазные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные 11–13 июня в Иркутской области произошли два несчастных случая на воде.

Читайте также: В Приангарье участились трагедии на воде