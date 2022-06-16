Москва, 16 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Строго говоря, российский IT-сектор и до 2022 года работал с дружественными странам, но фокус, безусловно, был на развитых рынках ЕС и Северной Америки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

«С точки зрения ведения бизнеса и маркетинга на стороне российских компаний история экспорта в различные регионы сырья из России, военно-техническое сотрудничество и истории вроде поставок вакцины «Спутник V» — каждая из них показывает россиян надежными контрагентами.

Инвестировать придется не в классический маркетинг, а в PR российских решений, как важной альтернативе решениям от известных западных вендоров.

На примере России все видели, как можно за пару месяцев отозвать лицензии и поддержку продуктов.

То есть в будущем любой заказчик сложного продукта или продуктов в сфере ИТ-безопасности, к примеру, должен снижать риски за счет комбинирования закупок решений от разных поставщиков», — высказал своё мнение Петр Кирьян.

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