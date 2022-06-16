Париж, 16 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Румынию и Молдавию сел на поезд, чтобы добраться до столицы Украины, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон

«Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда нам, Европейскому союзу, необходимо послать четкие политические сигналы в отношении Украины и украинского народа», — заявил президент Франции.

В Киеве Эммануэль Макрон должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последние недели на Эммануэля Макрона оказывали давление, особенно во Франции, чтобы он организовал визит на Украину.

Напомним, последний раз Эммануэль Макрон был в Киеве 8 февраля после встречи с Владимиром Путиным в Москве.