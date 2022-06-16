Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Блокировка странами Запада счетов и авуаров российского происхождения является «отъемом средств». Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат обнародовала текст своего выступления на ПМЭФ-2022 в рамках панельной предстоящей дискуссии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом».

«Заблокированы счета и различные авуары российского происхождения — причем, если называть вещи своими именами, отъем средств происходит как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных», — указала она в своем сообщении.

Также Захарова уточнила, что в западных странах всерьез ведется обсуждение экспроприации связанных с Россией активов — «то есть воровства».

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией.