Сеул, 16 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Специалисты из Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) приступил к изучению причин технических проблем, из-за которых был отложен запуск первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II). Об этом сообщает KBS.

masamic Запуск ракеты

Ранее сообщалось, что датчик в баке с окислителем показал отклонения от нормы.

Сообщается, что 16 июня в институте состоялось заседание, на котором обсуждались возможные причины некорректных показателей датчика после установки ракеты на стартовый стол.

Известно, что во время установки ракеты показания датчика должны меняться. Однако они оставались неизменными в течение всего процесса установки.

По предварительным данным, представленным в министерстве науки и информационно-коммуникационным технологиям, запуск ракеты должен состояться до 23 июня. Если же технические проблемы не будет выявлены и устранены в срок, то запуск ракеты может быть перенесен на осень из-за сезона проливных дождей и тайфунов.