* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 16 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер в уезде Шотул произошёл ожесточённый бой между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

По данным источников, бой начался утром 15 июня в долине Арзу этого уезда и длился несколько часов.

Бой вспыхнул в ходе подготовки талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаки на позиции Фронта сопротивления со стороны гор Саланг и Шотула.

Источники сообщают, что обе стороны понесли потери, но точное их число неизвестно. Пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления не сделали официальных заявлений.

Отметим, что это столкновение произошло после однодневного перерыва в боях между силами фронта и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.