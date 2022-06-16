Ханты-Мансийск, 16 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В аэропорту Нижневартовска во время взлета произошло столкновение воздушного судна авиакомпании «Сибирь» с птицей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Сибирь»

Инцидент произошёл 15 июня в 23:40 (21:40 мск) в аэропорту Нижневартовска при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании «Сибирь» по маршруту Нижневартовск-Новосибирск. В момент взлёта произошло столкновение воздушного судна Embraer-170M с птицей, останки которой найдены на взлётной полосе.

Экипаж самолёта принял решение о направлении в аэропорт назначения. Пострадавших нет. Рейсы не задерживались.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня при выполнении рейса самолётом Boeing-735 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Сургут-Самара самолёт также столкнулся с птицей. Пострадавших нет.