Москва, 16 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Минприроды должно заняться развитием и укреплением базы редких металлов для того, чтобы возможные проблемы с поставками не повлияли на российскую промышленность, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Фотографии пресс-службы партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Многие думают, что недра России неисчерпаемы. На самом деле есть металлы и минералы, от импорта которых мы очень сильно зависим. И если поставки прекратятся, это скажется на самых важных областях — от судостроения до медицины. Но вместо того, чтобы решать проблему, чиновники импортозамещают вывески на английском», — отметил он в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что ранее депутат Георгий Арапов («Новые люди») напомнил министру природных ресурсов Александру Козлову, что с 2020 года в России открыли только два месторождения редких металлов.

По его словам, работать на рынке становится всё сложнее: административный пресс усиливается, вместо поддержки предприятиям грозят новые штрафы.

«Без государственной стратегии в сфере добычи ценных ископаемых уже через пару лет мы окажемся в тупике. Вопрос пора поставить ребром. Если Минприроды сейчас не займётся развитием и укреплением базы редких металлов, промышленность встанет. Мы предлагаем сделать эту точку уязвимости — точкой силы», — добавил он.

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