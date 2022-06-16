Берлин, 16 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц обещал Украине оружие мирового класса, но затягивание с фактическими поставками тяжелого вооружения вызывает вопросы о том, насколько искренни обещания лидера социал-демократов, сообщает 16 июня агентство France-Presse.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Доверие между союзниками Германии уже начало ослабевать из-за постоянных споров по поводу долгожданных вооружений. Сам Шольц отмахивается от обвинений и подчеркивает, что Германия «поставит всё оружие, которое мы запланировали».

Однако он утверждает, что нет смысла отправлять сложное современное оружие, не научив предварительного украинских солдат, как им пользоваться.

Наблюдатели отмечают, что критика в адрес Германии не удивительна, учитывая ее неторопливую реакцию по сравнению с другими крупными западными союзниками, такими как США или Великобритания, или даже с меньшими восточноевропейскими странами.

Как считает директор Центра международной безопасности Школы управления Hertie Марина Хенке, проблема в том, что в ведомстве канцлера до сих пор царит «растерянность» в вопросе о том, как вести себя с Россией.

«Здесь, в Германии, есть идея, что Россия — это огромная страна на нашем пороге, и во всех этих шагах мы должны думать о том, как нам жить с Россией в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Помимо того, сложная бюрократическая система Германии сдерживает крупные поставки вооружений, добавила она.

Политолог Марсель Дирсус из Института политики безопасности при Кильском университете также отметил, что «правительство Германии, похоже, вполне удовлетворено тем, что придерживается среднего подхода», то есть делает ровно столько, чтобы избежать самой резкой критики, но за эти рамки старается не выходить: «Это почти сознательная попытка делать как можно меньше, лишь бы отделаться».