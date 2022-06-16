Токио, 16 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Capcom выложила в Сеть новый трейлер будущей кооперативной экшн-игры Exoprimal на тему динозавров. Ролик был опубликован 16 июня на портале Gematsu.

Obiectivbr.ro Динозавры

В видео длительностью около 15 минут разработчики продемонстрировали новые моменты игрового процесса. Зрителям в очередной раз показали, как команда персонажей в экзокостюмах уничтожает орды динозавров, используя различные приёмы и способности.

Напомним, Exoprimal выйдет в 2023 году на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК, пока Capcom не назвала точную дату релиза. Отметим, что разработчики уже предоставили геймерам возможность поучаствовать в закрытом бета-тестировании игры.