Москва, 16 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Российским магазином приложений NashStore пользуются более 1 млн человек, сообщает пресс-служба АНО «Цифровые платформы».

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Сервис для Android запущен месяц назад, 16 мая. За этот срок прошли регистрацию и стали пользователями свыше 1 млн человек. При этом общее количество скачиваний превысило 3,5 млн.

Магазин приложений NashStore стал российским аналогом сервиса Google Play. С момента запуска российский продукт регулярно подвергается кибератакам.