В Уфе молодые люди устроили «парикмахерскую» на проезжей части
Уфа, 16 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Молодых людей, которые на проезжей части устроили «парикмахерскую», привлекли к административной ответственности в Уфе. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
Сообщается, что вечером 15 июня в ходе несения службы на улице 50 лет Октября полицейские заметили четырех молодых людей, которые находились на оживленной проезжей части, среди транспортного потока.
Согласно опубликованному видео, один из молодых людей сидел в кресле, другой его стриг.
«За нарушение дорожных правил пешеходами, участвующим в процессе движения все привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
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