Уфа, 16 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Молодых людей, которые на проезжей части устроили «парикмахерскую», привлекли к административной ответственности в Уфе. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что вечером 15 июня в ходе несения службы на улице 50 лет Октября полицейские заметили четырех молодых людей, которые находились на оживленной проезжей части, среди транспортного потока.

Согласно опубликованному видео, один из молодых людей сидел в кресле, другой его стриг.

«За нарушение дорожных правил пешеходами, участвующим в процессе движения все привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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