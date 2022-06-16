Слюдянка, Иркутская область, 16 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Иркутской области известило о ЧП в Слюдянском районе на 156 км трассы Р-258 «Байкал»: 16 июня там сошёл оползень на проезжую часть, движение перекрыто в обоих направлениях.

Hans Оползень

«Пострадавших нет. В настоящее время проводится информирование по УКВ-радиостанции водителей-дальнобойщиков о временном ограничении движения. На месте работают 6 единиц техники и 12 работников дорожной службы. Легковой транспорт совершает объезд по обочине, а движение грузового транспорта не осуществляется. Сотрудники ГИБДД регулируют движение», — пояснили спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за оползня в уезде Хендж афганской провинции Панджшер перекрыто шоссе.

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